عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء يوافق على اتفاقيات تمويل شبكة القطار الكهربائي السريع

صدى البلد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات التمويل التي وقعتها وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، والمقدمة من عدة بنوك أوروبية، لتمويل مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح).

وتكمن أهمية تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع في أنه سيسهم في توفير الوقت من خلال ربط مختلف المناطق التي يمر بها لنقل الركاب والبضائع بشبكة سكك حديدية سريعة وعصرية وآمنة.

 كما من شأنه أن يسهم فى دعم الاستثمار وإتاحة فرص عمل للشباب، كما يساعد المشروع في دعم النقل للمناطق العمرانية الجديدة، مما يخفف العبء عن مناطق الوادي والدلتا، فضلا عما يمثله المشروع من عنصر جذب للاستثمار والتنمية مما يدعم الاقتصاد المصري، ويسهل نقل البضائع من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مطروح على البحر المتوسط.
 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في دقائق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

انهيار لهذه الأسباب.. تراجع سعر الفراخ البيضاء 40 جنيها اليوم الأربعاء

وانت مغمض.. شوبير يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

20 ألف جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن 7 رمضان

أوامر الجن.. اعتداء دجال على طفلة أمام والدها لاستخراج الآثار| القصة الكاملة

خلفا لـ فيريرا.. مهيب عبد الهادي يعلن اسم المدير الفني الجديد للزمالك

هتعمل شهادة ولا وديعة.. إقبال كبير على بنكي الأهلي ومصر لصرف شهادة 18%| تفاصيل

هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

علاوة سنوية للموظفين و 12 شهرًا إجازة .. مفاجآت قانون العمل 2023

على أجهزة التنفس.. تفاصيل الحالة الصحية للخطيب وموقفه من حضور مباراة الأهلي والهلال

عاصفة قوية تضرب هذه المناطق..تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

دعاء النبي إذا أفطر عند أهل بيت.. 9 كلمات رددهم لو اتعزمت

لم يحدث منذ 2013.. البحرين تعلن عن مفاجـأة في اقتصادها

الأعلى للآثار : تركيب 13 لوحة معلوماتية بـ معبد كوم أمبو |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أعراض كدمات الزعل ونصائح ذهبية لتجنب الانتفاخات وآلام المعدة في رمضان

ياسر جلال: علاقة مشروعة عمل ممتع وزوجتي حبي الأول ووش السعد عليا | حوار

احذر.. مخاطر تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة

شاهد.. بقرة مولودة بعلامة غريبة على جسدها

فيديو

انتم فشلة .. هل تطاول محمد سعد على العاملين بمسلسله ؟

العاصفة بدأت.. الأرصاد محذرة المواطنين: ابتعدوا عن هذه الأماكن

تطورات في الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

فتحي عبدالوهاب يكشف حقيقة خناقة رانيا يوسف وكيف تاثر برحيل والدته/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ