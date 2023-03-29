زوجة جعفر العمدة.. تعرف على ضحية رامز جلال اليوم

تقع الفنانة إيمان العاصي، التي تلعب دور زوجة محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، ضحية رامز جلال في برنامج رامز نيفر إند مساء اليوم.

فراج وبسنت

وتصدر الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقى، تريند مؤشر البحث عبر موقع “جوجل” بعد ظهورهما ضمن ضحايا الفنان رامز جلال في حلقة أمس من برنامج "رامز نيفر إند".

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صور محمد فراج وبسنت شوقى خلال المقلب، فهو لم يتخلَ عنها وظل ممسكا بيديها طوال المقلب.

ودخل الفنان محمد فراج، في نوبة من الهلع، خلال تواجده في مقلب رامز جلال، في برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

ونشر الفنان رامز جلال تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” عبر خاصية الستورى، بعد لدغة الثعبان له فى حلقة أمس، الثلاثاء، مع محمد فراج وبسنت شوقى.

ووجه أحد متابعى رامز جلال رساله له بعد أن لدغه الثعبان قائلا: “أول حاجة ألف سلامة عليك يا رامز.. تانى حاجى إبداع والله إبداع”.

ورد رامز جلال قائلا: “الحمد لله على كل حال.. فداكو مانحرمش منكم”.