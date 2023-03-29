وفد من نقابة الأطباء يزور الصحفيين للتهنئة وتقديم الدعم

زار الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، وأحمد حسين أمين مساعد النقابة، اليوم الأربعاء، نقابة الصحفيين، التقيا خلالها الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ومحمد خراجة أمين صندوق الصحفيين.

وقدم نقيب الأطباء تهاني جموع أطباء مصر إلى نقيب الصحفيين خالد البلشي ومجلس نقابة الصحفيين، ناقلا أمنيات الأطباء لمجلس نقابة الصحفيين بالتوفيق في تحقيق مطالب ومصالح الصحافة والصحفيين.

ومن جانبه أكد نقيب الصحفيين على تقديره ومجلس نقابة الصحفيين للأطباء ومهنة الطب وحرص نقابة الصحفيين على دعم الأطباء في كافة القضايا المهنية العادلة.

كما أكد البلشي وجمال عبد الرحيم ومحمد خراجة حرص نقابة الصحفيين التنسيق مع نقابة الأطباء.

من ناحيته كرر أمين مساعد نقابة الأطباء الشكر للصحفيين أعضاء الجمعية العمومية لتمسكهم بحقهم في اختيار مجلس يعبر عن إرادتهم، مؤكداً أن الانتخابات الأخيرة للصحفيين حققت انتصاراً للديمقراطية وسيادة صندوق الانتخابات النزيهة.

وأضاف حسين، أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقاً فعالاً بين الأطباء والصحفيين في العمل النقابي والقضايا المشتركة.