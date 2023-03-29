كاف يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بالقاهرة

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن موعد قرعة ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأكد “كاف”، أن قرعة ربع النهائي للبطولتين ستُقاما يوم الأربعاء 5 إبريل في العاصمة المصرية القاهرة، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وستُنقل القرعة على منصات الكاف على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والقنوات صاحبة الحقوق التليفزيونية.

وضمنت 7 فرق التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما يتبقى الصراع على البطاقة الثامنة والأخيرة بين الأهلي والهلال، حيث يلتقيان يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة، في الجولة السادسة من دور المجموعات.