عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الهلال السوداني يرصد مكافأة ضخمة للفوز على الأهلي

الهلال
الهلال

رصد هشام السوباط، رئيس نادي الهلال السوداني، مكافأة مالية ضخمة للاعبي الفريق، من أجل الفوز على الأهلي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني، يوم السبت المقبل، في إطار الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

تحققت كل أركان الجريمة.. القبض على مهاجم فاركو في الأراضي السودانية

وكتب الحساب الرسمي لنادي الهلال السوداني عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “سجل هشام السوباط، زيارة لبعثة فريق الهلال في القاهرة قبل مواجهة الأهلي”.

وأضاف: “وحرص السوباط على مخاطبة أعضاء فريق الكرة بنادي الهلال وطالبهم بضرورة بذل الجهد من أجل تحقيق طموحات الجماهير”.

الهلال ضد الأهلي

واختتم: “ورصد رئيس الهلال 5 آلاف دولار لكل لاعب من أجل خطف بطاقة العبور إلى الدور القادم”.

الهلال الهلال السوداني هشام السوباط دوري ابطال افريقيا الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في دقائق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

شاب يطمح لمجد جديد.. من هو المرشح الأول لتدريب الزمالك؟

العاصفة تقترب.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. الإفتاء توضح

خلفا لـ فيريرا.. مهيب عبد الهادي يعلن اسم المدير الفني الجديد للزمالك

هتعمل شهادة ولا وديعة.. إقبال كبير على بنكي الأهلي ومصر لصرف شهادة 18%| تفاصيل

فرج عامر يفجر مفاجأة لجماهير الأهلي عن انضمام هداف المنتخب التونسي

بعد لدغة الثعبان.. أول تعليق من رامز جلال

ترشيحاتنا

رئيس الأرجنتين: الحرب في أوكرانيا أحدثت ضررا لا يحصى بالاقتصاد العالمي

«لم نعد نجمة بالعلم الأمريكي».. إسرائيل توجه رسالة تحذير شديدة اللهجة لبايدن

موقف محمد الشناوي من مباراة الهلال السوداني

منافسة بين 5 مدربين أجانب .. الكرواتي كريشمير ريزيتش الأقرب لقيادة الزمالك

الصوم حرام في هذه الحالة.. مفتي الجمهورية يكشف عنها

خبير اقتصادي : مشروع عالمي في قناة السويس قريبًا | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على كوب تمر هندى؟

زي الجاهزة .. طريقة عمل البيتزا بأقل التكاليف

طريقة قطايف رمضان .. وصفات سهلة وسريعة

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

فيديو

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ