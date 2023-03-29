رئيس الهلال السوداني يرصد مكافأة ضخمة للفوز على الأهلي

رصد هشام السوباط، رئيس نادي الهلال السوداني، مكافأة مالية ضخمة للاعبي الفريق، من أجل الفوز على الأهلي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني، يوم السبت المقبل، في إطار الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الهلال السوداني عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “سجل هشام السوباط، زيارة لبعثة فريق الهلال في القاهرة قبل مواجهة الأهلي”.

وأضاف: “وحرص السوباط على مخاطبة أعضاء فريق الكرة بنادي الهلال وطالبهم بضرورة بذل الجهد من أجل تحقيق طموحات الجماهير”.

الهلال ضد الأهلي

واختتم: “ورصد رئيس الهلال 5 آلاف دولار لكل لاعب من أجل خطف بطاقة العبور إلى الدور القادم”.