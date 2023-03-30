خطوة وحيدة تفصل تشافي عن تمديد عقده مع برشلونة

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، اقتراب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة من تمديد عقده رفقة البلوجرانا.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" تشافي هيرنانديز سيمدد عقده مع برشلونة، مسألة وقت فقط، كل شيء جاهز".

أضاف:" تشافي يريد التركيز الكامل على أرض الملعب الآن، كما يعمل بنشاط على الخطط المستقبلية مع مجلس الإدارة، ويريد التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الأولى كمدرب، ثم تمديد عقده".

ويمتد عقد تشافي الحالي مع نادي برشلونة حتى صيف 2024.

ترتيب برشلونة

ويتصدر برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.