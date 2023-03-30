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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد أذان المغرب في مدينة العريش ثامن أيام شهر رمضان

دروس دينية بمساجد
دروس دينية بمساجد سيناء في رمضان

 

تختلف مواعيد أذان المغرب في مدن محافظة شمال سيناء،  اليوم الخميس ، ثامن  أيام شهر رمضان المبارك،  حسب بعد المسافات مقارنة بالقاهرة الكبري.

 يوجد3 توقيتات داخل المحافظة يتراوح الفرق بينهما من دقيقة إلى دقيقتين  داخل المحافظة ،بينما يوجد فارق نحو  9دقائق عن القاهرة الكبري، الذي يحين فيها موعد أذان المغرب ، اليوم، الساعة 6:12 دقائق. 

 

ويترقب المواطنون في مدن وقرى محافظة  شمال سيناء طوال شهر رمضان المبارك ،  موعد انطلاق مدفع الإفطار واداء صلاة المغرب بشغف خاصة الأطفال.

 

أذان المغرب:

 

ويحين موعد أذان  المغرب في محافظة شمال سيناء،اليوم الخميس ثامن أيام شهر رمضان في تمام الساعة 6:3 مساءا  بتوقيت بمدينة العريش العاصمة ، ومنطقة بئر العبد  غرب العريش 6:6 دقيقه ومنطقة الشيخ زويد الساعة6:1 مساءا.

وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء في بيان لها،  أنه تم تجهيز  جميع مساجد العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد ومناطق الوسط من سيناء لاستقبال المصلين طوال شهر رمضان وصلاة عيد الفطر المبارك.
كما تواصل مديرية الاوقاف،تنفيذ  ملتقى الفكر الاسلامى بمسجد  النصر  بمدينة العريش  .

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العريش رمضان آذان المغرب ثامن

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