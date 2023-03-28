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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نظمها مركز الإرشاد.. ندوة حول أهمية محصول القمح في سيناء

ندوة حول اهمية محصول
ندوة حول اهمية محصول القمح في سيناء

نظم المركز الإرشادي  بمدينة  العريش محافظة شمال سيناء ، تحت عنوان أهمية محصول القمح والتوسع في زراعته خاصة في هذه الفتره التي تتكلم عن إنتاج كميات وفيرة تكفي متطلبات السوق المحلي، وذلك بحضور عاطف عبيد مطر وكيل وزارة  الزراعة بمحافظة شمال سيناء.

وحاضرت في الندوة الدكتورة إيمان السراج، أستاذ دكتور المحاصيل قسم الإنتاج النباتي بكلية الزراعة بجامعة العريش.

 

٢٠٠ صنف :


تحدثت المحاضرة عن أهمية محصول القمح، والتوسع في زراعته، من أجل  توفير الاحتياجات اللازمة من الدقيق، والعمل على اختيار أصناف جيدة تحقق عائدا انتاجيا كبيرا، خاصة وأن هناك تجارب بحثية أجرتها جامعة العريش، وذلك بزراعة نحو ٢٠٠ صنف من محصول القمح.
كما أن تربة سيناء مناسبة للزراعة المحصول وغيره من المحاصيل الشتوية، اعتمادا على مياه الأمطار ووجود مساحات شاسعة مؤهلة للزراعة في مختلف قرى وتحمعات سيناء.

 

تم عقد ندوة بالمركز الإرشادي بالعريش بعنوان محصول القمح عامة وخاصة في هذه الفترة في حضور كل من:
عمرو حسيني دسوقي، مدير عام إدارة الإرشاد الزراعي، ومحمود عوض محمود مدير الإدارة  الزراعية بالعريش، وعدد من المهندسين الزراعيين بالمديرية والإدارة الزراعية بالعريش.

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سيناء ندوة اهمية محصول القمح

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