قومي المرأة بأسوان: تنظيم 49 جلسة دوار داخل قرى لحياة كريمة

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان بأنه بمشاركة علماء الأوقاف وبالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 49 من جلسات الدوار التي استهدفت توعية 2470 سيدة ورجل من أهالي قرى ونجوع الكلح شرق وغرب والرمادى بحرى وقبلى والبصيلية الوسطى ووادي عبادي الرضوانية والمحاميد والرديسية بحري والصعايدة والدقاديق والنصراب والشهامة بمركز إدفو، بالإضافة إلى قرى ونجوع العباسية والعرب والسبيل قبلى والبصالي و٧ قبلي بمركز كوم أمبو.

جلسات الدوار

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى بأن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات التي تهدف إلى دعم محاور التمكين الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والتوعوي للمرأة وباقي أفراد الأسرة.

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بتذليل أي معوقات من أجل تحقيق المستهدف هذا العام ، بجانب تكثيف حملات التوعية للمزارعين لإبلاغهم بالتعليمات والإجراءات الواجب إتباعها وذلك من خلال الوحدات الزراعية والإرشادية.

وشدد المحافظ على ضرورة المرور الميداني للجنة المشتركة لمتابعة التزام المزارعين بتسليم كافة كميات القمح ، وبدرجة نقاوة عالية ، مع التزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له، كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعي المصري.

حياة كريمة

وكان قد أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة الدكتورة هالة السعيد ، وحرصها على زيادة المخصصات المالية لدعم التنمية والاستثمار بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك عقب إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن خطة المواطن الاستثمارية لعام 2022/2023 في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاستثمارات العامة الموجه لتنمية الصعيد ، وخاصة بمحافظة أسوان.