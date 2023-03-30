انهيار وصراخ نسرين أمين في مقلب الغسالة مع رامز جلال

استقبل رامز جلال، الفنانة نسرين أمين، بمجرد وصولها بصحبة الإعلامية كارلا حداد بوصلة من السخرية.



واحتفل المطعم بالفنانة نسرين، ثم كسر الثور الزجاج الفاصل بينه وبين وحاول الهجوم عليها، وارتبكت نسرين أثناء مشاهدة الثور محاولة الابتعاد عنه، وحاول الأمن ورامزسحب نسرين امين بعيدًا بالقوة وإدخالها في غرفة «الغسالة»، وإغلاق الباب مع «الشيخ فخرت» ثم تحولت الغرفة إلى زلزال كبير ووقوع على الأرض وانهارت نسرين امين وصرخت بشدة ، ثم بعد ذلك كشف «الشيخ فخرت» لها عن شخصيته وتبين لها انه رامز.

وتواجدت الفنانة نسرين أمين، اليوم الخميس ضيفة على برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، من تقديم الفنان رامز جلال، ووقع حظها اليوم في مقلب "الغسالة" إذ أن برنامج رامز جلال الجديد به مقلبين مقلب "الغسالة"، ومقلب "المطعم الطائر".



وظهرت الفنانة نسرين أمين، خلال تواجدها في المطعم، هجوم أحد الثيران عليها، مما جعل رامز جلال المتخفي في صورة "الشيف" يستغل الموقف، ويلقي بـ "التورتة" في وجهها، وسط صراخ كبير من الأخيرة، بعد هجوم الثور عليها.