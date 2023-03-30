مياه الإسكندرية ضمن أفضل 10 مراكز للتميز الحكومي على مستوى الجمهورية

حصلت شركة مياه الشرب بالإسكندرية على شهادة التميز الحكومي ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية بمسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة بفئة أفضل موقع إلكتروني متميز في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

وقد أبرَز فريق العمل بقيادة المهندس مصطفى السيد رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، و محاسب نيفين طاهر مدير عام الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية، والمهندس مصطفى إبراهيم مصطفى البيضا مدير إدارة البوابة الإلكترونية، جَهداً بارزاً في العمل على تحسين وتطوير الموقع الإلكتروني وتحقيق الريادة في صناعة المستقبل عن طريق رفع معايير الأداء وتحسين الخدمة المقدمة من خلال البوابة الإلكترونية.

ويحرص المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على أهمية الوعي الإلكتروني وزيادة جودة العمل بروح الفريق للإرتقاء إلى أعلى المستويات وتحقيق الأهداف المرجوّة للتميز الحكومي من خلال نقل ومشاركة المعرفة لتعزيز ونشر أحدث التطورات والمفاهيم المتعلقه بالتميز فيما يتوافق مع رؤية مصر 2030 نحو التحول الرقمي.

يأتي هذا استكمالاً لمنظومة الإرتقاء والجودة ومواكبة كل جديد نحو التطوير المؤسسي في إحداث نقلة نوعية في الأداء وترسيخ مبادئ وقيم التميز وفي رحلتها نحو التحول الالكتروني.