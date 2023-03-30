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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رمضان في التجمع حاجة تانية.. موقف طريف لشاب وقت الإفطار| فيديو

شاب يحكي موقف عالفطار
شاب يحكي موقف عالفطار

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب داخل سيارته يحكي تفاصيل صادمة لرحلة عودته إلى منزله قبل وقت الفطار بقليل في منطقة التجمع الخامس.

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وفي المقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم وحصد آلاف المشاهدات خلال ساعات قليلة، قال الشاب “ وأنا رايح البيت انهاردة حصلت حاجة غريبة جدا، كان فاضل ١٠ دقائق عالفطار وكنت عايز الحق الفطار في البيت لقيت شباب في التجمع بيوزعوا أكياس فيها تمر”.

 

وأضاف الشاب “مش الغريبة أنها فيها تمر، الغريبة أن كل كيس فيه سجارة ميريت اصفر”.

 

واختتم الشاب كلامه مازحا “بجد شكرا لأهل التجمع”.

وتنتشر المواقف الطريفة على الطرقات خلال شهر رمضان المبارك، كما تنتشر أيضا أحداث الكرم المستمر وتوزيع الوجبات الجاهزة على المارة في الطرقات والشوارع المختلفة بالقاهرة ومختلف المحافظات

https://vm.tiktok.com/ZMYVhXKVG/
التجمع مقطع فيديو

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