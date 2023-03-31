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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالشراشيب والورد.. بوسي تثير الجدل بإطلالة رمضانية لافتة| شاهد

بوسي
بوسي

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعهيا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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وتألقت بوسي في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان اتسم بمجموعة من الألوان المتناسقة معها كما تيميز بالشراشيب التي زادت من جاذبيتها.

 

تزينت بوسي، بمجموعة ملفتة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

بوسي أجرأ إطلالات بوسي أزمات بوسي إطلالات بوسي ازمة بوسي ووالدها

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