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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

عرضت القناة الأولى تقرير فيديو عن حالة الجو اليوم الجمعة، وكشفت القناة أن هيئة الأرصاد الجوية، قالت إن طقس اليوم الجمعة مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى و الوجه البحري، وبارد ليلا على جميع المحافظات.

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الأرصاد تحذر للمواطنين من انخفاض درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة

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تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الـ 24 ساعة المقبلة

 وحذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية فى هذه الفترة، مؤكدة أن اليوم الواحد يشهد تقلبات جوية، وهذه الفترة تسمى بـ فترة المرض، ولذلك على الجميع توخى الحذر.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد ستستمر في انخفاض درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع، الذى سيشهد ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى


القاهرة 21 - 12

 

الإسكندرية 20 - 13

 

مطروح 18 - 13

 

بور سعيد 19 - 14

 

الإسماعيلية 22 - 12

 

السويس 21 - 12

 

العريش 20 - 12

 

طابا 20 - 14

 

شرم الشيخ 23 - 16

 

الغردقة 23 - 15

 

أسوان 25 - 15

 

الأقصر 24 - 14


الوادي الجديد 23 12

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية المحافظات تقلبات جوية درجات الحرارة

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