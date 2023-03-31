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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اضطريت ألم الأمور.. مصطفى كامل يكشف عن تفاصيل خلافه مع نادية مصطفى

صدى البلد

كشف الفنان مصطفى كامل -النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية- تفاصيل خلافه مع الفنانة نادية مصطفى، في النقابة بسبب ملف الإسكان التي كانت مسئولة عنه.

وقال مصطفى كامل، أنه وجد بعض المشاكل في ملف الإسكان بنقابة المهن الموسيقية، الذي كانت مسئولة عنه الفنانة نادية مصطفى، مشيرا إلى أنه اضطر للتغاضي عن هذه الأمور حتى لا يحدث مشاكل مع زميلاته.

وأكد مصطفى كامل، إنه قام بإعادة ضبط هذا الملف مرة أخرى، وهناك بعض المشاريع أصبحت على وشك الاستلام مثل مول النقابة.

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عقد الفنان مصطفى كامل  النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية اجتماع الجمعية العمومية المصغرة لجميع مجالس الفروع بالاقاليم فقط  بعد تناول الإفطار.


ومن المقرر عرض كافة المصروفات والايرادات ، وسوف يتضمن الاجتماع  موقف النقابة المالى  وخطة  النقيب  المستقبلية للنقابة والموسيقيين .


وتضمنت  المنصة حضور  الفنان مصطفى كامل النقيب العام  وأعضاء مجلس إداره النقابة الأم.  

وتم عرض  كل فاعليات الاجتماع  عبر شاشات عرض  وأكد طارق مرتضى، المستشار الاعلامى لنقابة الموسيقيين على الميعاد الجمعة ٩ رمضان .

نقابة المهن الموسيقية الموسيقى الجمعيه العموميه مصطفى كامل ياسمين عبد العزيز

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