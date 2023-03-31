وزير الرياضة يهنئ أبطال رفع الأثقال بصدراة تصنيف بطولة العالم

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لأسرة رفع الأثقال المصرية بصدارة التصنيف العالمي ببطولة العالم للشابات والمقامة فى ألبانيا .

وهنأ وزير الرياضة البطلة المصرية شمس محمد أحمد بحصولها على ثلاثة ميداليات ذهبية في البطولة.

واكد وزير الشباب والرياضة على أن الجهود التى بذلتها وزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال مثلت حجر الزاوية فى عودة اوناش مصر إلى الصدارة العالمية مشيرا أننا سنواصل تقديم الدعم والرعاية الكاملة للاتحاد المصري لرفع الأثقال وجميع ابطالنا الواعدين وخاصة من خلال المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي الذى أصبح بمثابة الركيزة الأساسية لمنتخاباتنا فى مختلف اللعبات وخاصة الفردية منها.

واحتلت مصر المركز الاول فى التصنيف العالمي متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المركز الثاني فى المجموع العام لتحقق بذلك رقما قياسيا جديدا سواء فى الصدارة الفردية للأبطال المصريين أو فى المجموع العام للمنتخبات .