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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لـ أوكرانيا

صدى البلد

أفادت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الولايات المتحدة ستعلن قرييَا عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار.

ووفقا للوكالة، قد يكون هناك حوالي 6 أنواع مختلفة من الذخيرة، بما في ذلك ذخيرة الدبابات، وستتم الموافقة على إرسال الحزمة الجديدة في نهاية هذا الأسبوع.

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وأعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارك ميلي، أن أوكرانيا لن تكون قادرة على تحقيق هدفها العسكري في المستقبل القريب.

وقال ميلي، في مقابلة عبر الإنترنت، الجمعة، ردا على سؤال حولما إذا كانت أوكرانيا قادرة على تحقيق هدفها في السيطرة على بعض الأراضي في المستقبل القريب: "لا أعتقد أن هذا ممكن على المدى المنظور أو خلال هذا العام".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن كييف قد تحاول إعادة بعض الأراضي ولكن ليس في ساحة المعركة، بل بطرق أخرى.

وقال بلينكن، خلال جلسة استماع في الكونغرس: "أعتقد أن هناك مناطق في أوكرانيا تنوي (كييف) القتال من أجلها، وقد تكون هناك مناطق من المحتمل أن تعمل على إعادتها بطريقة أخرى".

 

أمريكا الولايات المتحدة أوكرانيا الكونغرس روسيا

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