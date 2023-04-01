ماكرون يتهم روسيا بتشجيع ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، روسيا بأنّها شجعت قواتها على ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وقال ماكرون تلك التصريحات في الذكرى السنوية الأولى لاستعادة كييف السيطرة على مدينة بوتشا التي أصبحت رمزاً لهذه الجرائم المزعومة.



ودعا ماكرون إلى إنشاء هيئة تتمتع بشرعية دولية كافية، وتؤدي دوراً مكمّلاً للأدوات الدولية الموجودة أساساً، لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.



وقال ماكرون :"على أنه ما من فظاعة، وانتهاك للقانون الدولي، وجريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، ينبغي أن يطويها النسيان، لأنّه لا سلام بدون عدالة” على حد عبارته.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، إن العام المنصرم كان الأكثر رعبا في حياة العديد من سكان منطقة كييف حيث تواجه القوات الروسية اتهامات بارتكاب جرائم حرب قبل الانسحاب من تلك المنطقة قبل عام.