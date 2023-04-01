نفحات رمضانية ممزوجة بجمال نسيم البحر .. حكاية مسجد الميناء الكبير بالغردقة

على شاطئ البحر الموجود بجوار ميناء الغردقة البحري يوجد مسجد الميناء الكبير، الذي يستقبل المصلين خلال شهر رمضان لأداء صلاة التراويح، ويعد هذا المسجد أول مزار سياحي إسلامي بالمدينة، حيث يقصده آلاف المواطنين والسائحين من مختلف أنحاء العالم. كما يتميز المسجد بمكتبة كبيرة بها العديد من الكتب الإسلامية بعدة لغات، ويوفر دروس دينية للسائحين بلغات متعددة، ويضم العديد من المرافق مثل قاعة للمناسبات وأخرى للمحاضرات.

تم إنشاء مسجد الميناء الكبير على مساحة واسعة تبلغ 8 آلاف متر، ويتسع لنحو 10 آلاف مصلٍ، ويضم مئذنتين شاهقتين و25 قبة، وقد استغرق بناؤه أكثر من 5 سنوات. يتميز المسجد بموقعه المتميز على البحر مباشرة، مما يجعل من الجو الروحاني فيه أكثر بريقًا، حيث يمكن للمصلين الاستمتاع بنسيم البحر والأمواج خلال الصلوات والندوات الثقافية والدينية التي تقام فيه طوال الشهر الكريم.

يتوافد الكثيرون من المواطنين والسياح على المسجد يوميًا لزيارته والاستماع إلى الدروس الدينية والحصول على الكتب الإسلامية بعدة لغات، مما يؤكد أهمية المسجد وتأثيره الإيجابي على السياحة الدينية في المنطقة.

يقول بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن مسجد الميناء الكبير بالغردقة يأتي في مقدمة جولات السياحة التي تقدمها شركات السياحة للسائحين، وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مع مجلس إدارة المسجد لحل جميع المشكلات التي تواجه المرشدين السياحيين.

وأضاف بأن السائحين يحترمون تمامًا التقاليد والتعاليم الإسلامية، وأن السيدات يلتزمن بارتداء الزي الإسلامي خلال زيارتهم للمسجد.

ومن جانبه، صرح الشيخ محمود الشيمى ، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، بأن مسجد الميناء يشهد العديد من الشعائر التي تقام سنويًا بالمسجد في شهر رمضان من كل عام.

وأوضح الشيمى ، أن مسجد الميناء الكبير تم بناؤه على الطراز الإسلامي وعمارة إسلامية بحتة، ويعد من المساجد الجامعة التي تحتوي على مقار وقاعات ودار تحفيظ القرآن الكريم، ومكتبة. وأشار إلى أن إنشاء مركز الدعوة بمسجد الميناء جاء بهدف تعريف السائحين بسماحة الإسلام وأخلاقيات

أشاد اللواء عمرو حنفى ، محافظ البحر الأحمر، بالدور الهام الذي يقوم به المسجد والقائمون عليه في نشر الدين الإسلامي الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي قد يحملها بعض الأوروبيين عن الدين الإسلامي، وذلك بعد أن بلغت تكلفة المسجد أكثر من 25 مليون جنيه، بمشاركة المحافظة ووزارة الأوقاف وأهالي البحر الأحمر.

وفي سياق متصل، قام الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالإفتتاح مؤخرًا للمركز الثقافي الإسلامي للغات بمسجد الميناء الكبير في الغردقة، كجزء من احتفالات المحافظة بعيدها القومي. وأوضح الوزير خلال الاحتفالات، أن المركز يقدم إجابات واستفسارات إسلامية للسياح الأجانب عن الدين الإسلامي بكل اللغات، حيث يضم 3 أئمة يتحدثون بلغات مختلفة، ويوفر 12 كتابًا في 12 لغة مختلفة للاطلاع عليها في بداية الأمر، وبعد ذلك سيتم طباعة أعداد أخرى من الكتب التي سيتم الإقبال عليها من قبل السائحين الأجانب، بالإضافة إلى وضع "CD" تعريفي يتضمن معالم مدينة الغردقة وسماحة الدين الإسلامي، ووضع صورة مسجد الميناء على غلاف الكتب التي سيتم وضعها في المركز.