عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وسط الورود.. الراقصه جوهرة تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

جوهرة
جوهرة

شاركت الراقصة الروسية جوهرة متابعي حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورةلها من الزمالك.

 

وظهرت جوهرة بإطلالة أنوثية لافته وجذابة، وسط الورد وهي تحمل بوكيه وهي ترتدي بلوفر شتوي وجيبه قصيرهوهاف بوت بالون الابيض، واعتمدت تسريحة شعر مميزة تتناغم مع إطلالتها ووضعت مكياجًا ناعمًا من الوان النود، مماأبرز جمال عينيها

جوهرة

وأعلنت الفنانة الاستعراضية جوهرة، عن تعاقدها على المشاركة في الجزء الثاني من فيلم "ماما حامل" بطولة الفنانةليلى علوي، استعدادًا لانطلاق تصوير مشاهد العمل خلال أيام.

جوهرة


وقالت الفنانة الاستعراضية، إنها تُجسد شخصية "راقصة لكن محتشمة"، مؤكدًة أنها لن تظهر بملابس الرقص المعتادةوأنها ستتحدث اللغة العربية طوال أحداث العمل.

 

آخر أعمال الراقصة الاستعراضية جوهرة

من أخر الأعمال التي شاركت بها جوهرة، هي أغنية "بسكوتاية مقرمشة"، وكانت هذه الأغنية من غناء مطرب المهرجاناتحسن شاكوش، حمادة مجدي، وكانت هذه الأغنية من ألحان مصطفي حدوته وتوزيع إسلام ساسو وتصوير أحمد توتي،ونالت هذه الأغنية علي إعجاب الكثير من الجمهور، حيث حصلت على نسبة مشاهدة عالية عندما قام الفنان حسنشاكوش بنشرها علي موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، كما أصبحت تريند في تلك الفترة. 

أعمال جوهرة السينمائية 

شاركت الراقصة جوهرة في الأعمال السينمائية أيضا، حيث شاركت مع الفنان تامر حسني في فيلم" الفلوس" ، والذيحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وظهرت معه في أغنية "حلو المكان"، وكان من أبطال هذاالعمل الفنان تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وكان من إخراج سعيد الماروق وتأليفمحمد عبد المعطي. 


 

الزمالك فيلم الفلوس الراقصة الروسية فيلم ماما حامل مهرجانات الراقصة الاستعراضية جوهرة محتشمة ن تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو أرز واحد| إعلان عاجل من التموين بشأن صرف سلع شهر إبريل.. وهذه الأسعار الجديدة

40 درجة .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

زيادة المعاشات 30%.. مفاجأة خلال ساعات بعد قرار السيسي

تراجع مفاجيء.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

250 جنيها| التموين تكشف مفاجأة عن سعر الذهب الفترة المقبلة.. وتؤكد: “ماحدش يتسرع ويشتري”

بركات يكشف أبرز المرشحين لتدريب الزمالك

قرار عاجل من سلطنة عمان بحرمان الوافدين من العمل بهذه المهنة

ترشيحاتنا

نيللي كريم: ممكن أعمل مشاهد حميمية .. بوسة هاني سلامة مش غلطة .. موافقة أعمل الجزء الثاني لفيلم غبي منه فيه

دعاء عاشر يوم رمضان وأهم كلمات التضرع لنيل فضل الله

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم السبت

10 رمضان.. تعرف على مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

السعودية .. لحظة القبض على شخص أطلق النار وصدم عدة سيارات في الرياض

فى هذ الحالة.. توفيق عبد الحميد يعلن عن مفاجأة: هعتزل وأتفرغ لحب الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها مؤشر البحث.. الجمهور لـ نيللي كريم: كل مرة تبهرينا أكثر

اشرب كوب على الفطار لبشرة صحية.. فوائد ماء الليمون

يتخطى 400 ألف جنيه.. سعر صادم لحذاء ياسمين صبري

طريقة عمل التين المجفف فى رمضان

فيديو

الحلقة 9 من مسلسلات رمضانI وفاة والدة أحمد العوضي.. طلاق طارق لطفي وعائشة بن أحمد

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

توقعات بطرح شهادات ادخارية بـ عائد 20% | فيديو

سر استبعاد مدرب الأهلي لنجم الفريق.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ