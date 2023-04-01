وسط الورود.. الراقصه جوهرة تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

شاركت الراقصة الروسية جوهرة متابعي حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورةلها من الزمالك.

وظهرت جوهرة بإطلالة أنوثية لافته وجذابة، وسط الورد وهي تحمل بوكيه وهي ترتدي بلوفر شتوي وجيبه قصيرهوهاف بوت بالون الابيض، واعتمدت تسريحة شعر مميزة تتناغم مع إطلالتها ووضعت مكياجًا ناعمًا من الوان النود، مماأبرز جمال عينيها

جوهرة

وأعلنت الفنانة الاستعراضية جوهرة، عن تعاقدها على المشاركة في الجزء الثاني من فيلم "ماما حامل" بطولة الفنانةليلى علوي، استعدادًا لانطلاق تصوير مشاهد العمل خلال أيام.

جوهرة



وقالت الفنانة الاستعراضية، إنها تُجسد شخصية "راقصة لكن محتشمة"، مؤكدًة أنها لن تظهر بملابس الرقص المعتادةوأنها ستتحدث اللغة العربية طوال أحداث العمل.

آخر أعمال الراقصة الاستعراضية جوهرة

من أخر الأعمال التي شاركت بها جوهرة، هي أغنية "بسكوتاية مقرمشة"، وكانت هذه الأغنية من غناء مطرب المهرجاناتحسن شاكوش، حمادة مجدي، وكانت هذه الأغنية من ألحان مصطفي حدوته وتوزيع إسلام ساسو وتصوير أحمد توتي،ونالت هذه الأغنية علي إعجاب الكثير من الجمهور، حيث حصلت على نسبة مشاهدة عالية عندما قام الفنان حسنشاكوش بنشرها علي موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، كما أصبحت تريند في تلك الفترة.

أعمال جوهرة السينمائية

شاركت الراقصة جوهرة في الأعمال السينمائية أيضا، حيث شاركت مع الفنان تامر حسني في فيلم" الفلوس" ، والذيحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وظهرت معه في أغنية "حلو المكان"، وكان من أبطال هذاالعمل الفنان تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وكان من إخراج سعيد الماروق وتأليفمحمد عبد المعطي.



