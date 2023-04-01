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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: طرح مناقصة لإنشاء مدفن صحي ومصنعًا لتدوير المخلفات الصلبة

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش طرح إنشاء مدفن صحي ومصنعًا لتدوير المخلفات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على  أهمية الإسراع في تنفيذ الخطوات اللازمة لإنشاء مدافن صحي ومصنع لتدوير المخلفات الصلبة بمركز أسيوط وفقاً لخطة البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة  جاء ذلك خلال لقاءه برجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ، وعنتر محمود مدير إدارة البيئة بالمحافظة.


وقد استعرض محافظ أسيوط - ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية في منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة فضلاً عن ما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى استعراض تقرير عن نتائج اجتماع توضيح الإجراءات والخطوات المطلوبة لطرح مناقصة إنشاء مدفن صحي ومصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز أسيوط الذي نظمه استشاري البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة بوزارة البيئة بالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمقر المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني بمحافظة أسيوط ضمن خطة دعم البرنامج الوطني لمحافظة أسيوط 

وحضره كل من عاطف عبدالعزيز خبير العقود والمشتريات ، والدكتور أيمن النعاس استشاري البرنامج من الجانب الألماني ، والمهندس محمود مبروك استشاري البرنامج الوطني لمحافظتي أسيوط وقنا ، والمهندس احمد صلاح مدير المشروعات بالمحافظة ومسؤولي العقود والمشتريات والمخلفات الصلبة والشئون المالية بالمحافظة وبمركز أسيوط ومدير مصنع التدوير بالمحافظة حيث تم خلاله توضيح الفرق بين المناقصة الدولية والمناقصة المحلية ومحتويات مستندات المناقصة لكل عملية وتوضيح معايير التقييم والمؤهلات ، فضلاً عن استعراض الشروط العامة والخاصة للعقد وشرح تفصيلي لقانون المخلفات والوضع المؤسسي والتنظيمي لإدارة المخلفات الصلبة.

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وأكد محافظ أسيوط ، على أهمية المحطات الوسيطة التي تعتبر إضافة نوعية لمنظومة تدوير المخلفات الصلبة والنظافة بالمحافظة ، بالإضافة إلى دورها فى استقبال المخلفات الصلبة الواردة من المدينة والقرى ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي منها 

لفت الى ان محافظة أسيوط واقعة في نطاق عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة والتي يتم دعمها بتمويل قدره 127 مليون جنية ممثلة في معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطات وسيطة ومدافن صحية بالإضافة الى رفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية بالمحافظة والعاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات كما تم تنفيذ عدد من النماذج التجريبية الناجحة بالمحافظة لدعم منظومة جمع المخلفات وتدويرها بالقرى والمراكز من خلال تقديم الدعم الفني والمعدات كالتريسيكلات للجمعيات الأهلية التي تتولى جمع المخلفات بها.

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