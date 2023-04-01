الزمالك يكشف عن مصير أحمد بلحاج وقرار تفعيل بند الشراء

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موقف النادي من تفعيل بند شراء المغربي أحمد بلحاج لاعب الفريق المعار من أسوان حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر أن النادي لم يحسم موقفه من تفعيل بند شراء اللاعب بصورة نهائية خاصة وأنه لم يحصل على فرصة كافية مع الفريق منذ انتقاله في يناير الماضي.

وأكمل المصدر حديثه أن الأمر سابق لآوانه فيما يخص قرار الزمالك بتفعيل بند شراء أحمد بلحاج من أسوان في نهاية الموسم الجاري.

وكان الزمالك قد استعار اللاعب من أسوان في يناير الماضي حتى نهاية الموسم الجاري، مع أحقية النادي الأبيض في شراء اللاعب بنهاية الموسم.

وكشف مصدر بنادي الزمالك عن شكوى حسين ياسر المحمدي المدرب العام لفريق الزمالك من أحمد عبد المقصود المدرب المؤقت للفريق بسبب تجاهل الأخير له في مباراتي البنك الأهلي بكأس الرابطة و المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد حسين ياسر المحمدي لإدارة الكرة أن عبد المقصود لم يستمع له وكان يتخذ قراراته الفنية دون الرجوع له في مباراتي البنك الأهلي والمريخ السوداني، وكان ينفرد بالقرارات.

وقال مصدر بنادي الزمالك أن اللجنة الفنية المكلفة باختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أنهت تقريرها الفني بشأن اختيار المدرب الأجنبي الذي سيتولى المهمة في الفترة المقبلة.

وانحصرت اختيارات اللجنة على 2 مدربين أجانب من أصل 6 مدربين تم عرضهم على أعضاء اللجنة، وأوضح المصدر أن المدير الفني الجديد سيتراوح عمره ما بين 45 إلى 48 عام تقريبا.

وشدد المصدر على أن اللجنة رفضت كل المدربين التى تبدأ أعمارهم من من 55 عامًا، واستقرت اللجنة على أن يكون الجهاز الفني الجديد مكونا من مدير فني أجنبي، ومساعد أجنبي، ويعاونه مساعدان مصريان، بالإضافة لمدرب حراس ومدرب أحمال أجنبيين، مع مدير كرة مصرى.

وتتكون اللجنة الفنية لاختيار المدير الفني من كل من، أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، جمال عبد الحميد، أحمد حسام ميدو، طارق يحيى، أحمد عبد الحليم، حمادة عبد اللطيف، إسماعيل يوسف، خالد الغندور، ومن المنتظر أن يكون الاجتماع اليوم عقب صلاة الجمعة.

وخسر الزمالك أمام البنك الأهلي بثلاثية في دور الـ16 لكأس الرابطة ليودع البطولة، في حين فاز الفريق بصعوبة على المريخ السوداني برباعية مقابل ثلاثة أهداف في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض لقاء المصري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 أبريل، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.