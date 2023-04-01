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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جديدة عن خليفة فيريرا المنتظر فى الزمالك

صدى البلد

يتطلع عشاق الزمالك فى جميع أنحاء العالم لرؤية المدير الفنى الجديد للفريق الأبيض الذى سيخلف البرتغالى فيريرا فى موقعة المصرى البورسعيدى المقرر لها الثلاثاء المقبل والمؤجلة من الجولة الـ22 للدوري.

وكان أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك قد عرض سير ذاتية لأربع مدراء فنيين أجانب على مجلس الإدارة للإختيار ما بينهم والذى شكل بدوره لجنة فنية تضم إسماعيل يوسف مدير الكرة وأمير مرتضى المشرف العام على الفريق وأحمد حسام "ميدو" وطارق يحيى وأحمد عبد الحليم وجمال عبدالحميد وخالد الغندور تحت إشراف المستشار مرتضى منصور رئيس النادى لإختيار خليفة فيريرا.

وعلم صدى البلد أن  أمير مرتضى تلقى سير ذاتية لأكثر من 20 مدربا من بينهم الألماني فرانك فودة ولكن قيمة التعاقد معه كانت ضحمة عقب طلبه 120 ألف يورو بالشهر فتم استبعاده بجانب الإيطالى والتر ماتزاري الذى تردد أن عقده قيمته 75 ألف دولار بالشهر و الكرواتي كريشمير ريزيتش المدير الفني السابق لفريق ضمك السعودى واليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى السابق لبيراميدز ولكن مسئولو الزمالك يفضلون التعاقد مع "خواجة" صاحب اسم كبير يناسب المرحلة الحرجة التى يمر بها الفريق من إخفاقات محلية وإفريقية .

مدرب أجنبى جديد 

وكشف  مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تطورات ملف المدير الفني الأجنبي الجديد لفريق الكرة، موضحا أن هناك لجنة من رموز النادي مع أمير مرتضى المشرف على الكرة وتم حسم ملف المدير الفني.

وقال رئيس الزمالك : تم اختيار المدير الفني الجديد على أعلى مستوى وجهازه المعاون بالكامل، وهناك إجماع على اسم المدرب وسيكون معه اثنين من المدربين المساعدين ومدير كرة ومدرب حراس مرمى".

وأضاف مرتضى منصور قائلا: "لن أفصح عن اسم المدير الفني حاليا من أجل الحفاظ على سرية المفاوضات، وسيتم توقيع العقود في الوقت الحالي".

عقوبة كهربا

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا يعلم سر عدم الإعلان عن عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي حتى الآن، متسائلا هل هناك من يخشى عقوبته؟. 

وقال رئيس الزمالك: "الحديث عن أرقام عقود لاعبي الزمالك، أمر طبيعي أن يضم النادي لاعبين بمقابل مادي وليس مجانا".

وأضاف قائلا: "واجهنا ظروف صعبة من أزمة الحجز على أرصدة النادي ثم ايقاف قيد اللاعبين".

وأكد مرتضى منصور أنه على جماهير الأبيض أن تفرح بجلب هذه الصفقات بالرغم من الأزمة المالية التي كان يمر بها النادي والحجز على الحسابات والخلافات على قيدهم، كما أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق لم يعتمد عليهم.

وأضاف رئيس النادي: لم أعتذر لأحد حفاظا على كرامة وكبرياء نادي الزمالك".

وقال مرتضى منصور: "خرجت من كل الأزمات مرفوع الرأس من أجل جماهير نادي الزمالك".

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