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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النواب يناقش الاستفادة من موارد الدولة في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وإمكانياتها في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات، وذلك لتوفير فرص عمل مناسبة والعديد من الاحتياجات الأساسية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.  

كما تناقش اللجنة  طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن سياسة وزارة التجارة والصناعة في توطين الصناعة المحلية والتحول التدريجي لمنع استيراد المثيل المحلي، حسبما ورد بطلب الإحاطة.  

كما تناقش  مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بشأن دور مكاتب التمثيل التجاري في الخارج في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتناقش لجنة الزراعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن عدم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة وإنهاء اجراءات تراخيص إنشاء مقر لمعهد بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

كما تشهد  استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن المطالبة بإدراج تطوير مجزر مركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية ضمن خطة تطوير المجازر نظراً لتقادمه وتهالك بنيته وعدم مطابقته لمعايير الأمن والسلامة.

كما تناقش  الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن عدم تسليم جهاز التابلت وماكينة صرف الأسمدة الخاصة بجمعية ابو طفيلة الزراعي التابعة لمركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية مما يؤثر على إنتاجية نحو30 ألف فدان.

كما تناقش  طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم التوسع في مساحات زراعة عباد الشمس لزيادة الإنتاج من الزيوت رغم ملاءمة الظروف المناخية وارتفاع إنتاجيته.

لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة توطين الصناعة جذب الاستثمارات موارد الدولة

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