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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ينتظرها الملايين .. بشرى سارة من سامسونج لمستخدميها

هاتف Galaxy S23 FE
هاتف Galaxy S23 FE القادم من سامسونج

خلال السنوات القليلة الماضية، قامت شركة سامسونج بإطلاق فئة جديدة لمستخدميها من الشباب والفئة المتوسطة وهي فئة Fan Edition والتي تعتبر نسخة أرخص من هواتفها الرائدة الأساسية، حيث كانت قد أطلقت هواتف Galaxy S20 FE و Galaxy S21 FE كخيار أرخص لهواتفها الفلاجشيب. 

كانت شركة سامسونج قد قررت العام الماضي التراجع عن إطلاق هاتف Galaxy S22 FE الذي يعد النسخة الأرخص من هواتف Galaxy S22 الرائدة، إلا أن هناك تقارير جديدة تؤكد أن الشركة ستطلق بالفعل هاتف Galaxy S23 FE البديل الأرخص لهواتف الرائدة Galaxy S23.  

فقا لتقرير من GSMArena فإن هاتف Galaxy S23 FE  سيتم إطلاقه في الربع الرابع من العام الحالي 2023 ، أي في أي وقت بين أكتوبر وديسمبر خلال هذا العام. 

كما يشير تقرير من SamMobile أن هاتف Galaxy S23 FE سيتم تشغيله بمعالج من نوع Exynos 2200 SoC من سامسونج في جميع الدول التي سينطلق فيها ، على عكس S21 FE ، الذي يأتي مع معالج Snapdragon أو Exynos اعتمادًا على السوق.  

وسيحتوي هاتف Galaxy S23 FE على بطارية بسعة تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة  25 وات وخيارين للتخزين الداخلي سعة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، مع ذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجابايت و 8 جيجابايت. 

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