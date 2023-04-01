برلمانية: زيارة الرئيس لمقاتلي شرق القناة تؤكد القضاء على الإرهاب بسيناء

أشادت النائبة هند حازم حبيب عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،اليوم للارتكازات الأمنية بشرق القناة وتناوله الإفطار مع مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيش الثاني والثالث الميداني.

مؤكدة ان تلك الزيارة وخاصة في هذا التوقيت ومع ذكري الاحتفال بانتصار العاشر من رمضان إنما هو تأكيد على نجاح قواتنا المسلحة في القضاء علي الإرهاب والانتصار عليه وإرسال رسالة هامة للجميع تفيد قدرة رجال قواتنا المسلحة علي الحفاظ علي كل شبر من أرض الوطن.

وأضافت عضو لجنة التضامن الإجتماعي في بيان لها أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جنود وضباط القوات المسلحة كان بمثابة حديث الأب مع ابنائه وحمل العديد من الرسائل والتي من أهمها تأكيد الرئيس على العبور من الأزمة الإقتصادية التي يعيشها العالم أجمع.

وأشارت "حبيب" إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مواصلة العمل على تنفيذ المزيد من المشروعات لتنمية سيناء وتجديد العهد مع أهالي سيناء بمواصلة التنمية انما هو تأكيد علي إهتمام القيادة السياسية بكافة أجهزتها علي تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بسيناء وإرسال رسالة الي جميع المستثمرين للتأكيد علي مقدرة سيناء علي إحتضان مشروعاتهم.

وتوجهت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب بالتحية إلى أرواح شهداء مصر، الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن وطننا الغالي وأرض مصر كما توجهت بالتحية والتقدير الي جميع أبطال رجال قواتنا المسلحة لدورهم في حفظ الأمن وتطهير أرض سيناء من الارهاب واعداء الوطن.