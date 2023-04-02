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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: انتصارات العاشر من رمضان تعيد للأذهان تضحيات أبطال القوات المسلحة

النائب خالد ابو نحول
النائب خالد ابو نحول

توجه النائب خالد ابو نحول عضو مجلس النواب بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والتي وافقت حرب السادس من أكتوبر ١٩٧٣، حيث انتصر فيها الجيش المصري وطهر سيناء.

وتقدم ابو نحول بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، موجها لهم التحية على ما يقومون به من دور في حفظ أمن مصر واستقرارها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن أبطال القوات المسلحة قدموا وما زالوا يقدمون التضحية من أجل الوطن والحفاظ على مقدراته، خصوصا بعد النجاح في القضاء على الإرهاب الأسود الذي سعى لهدم مصر في المراحل الماضية.

وأشار نائب الصعيد إلى أنه بفضل جهود وتضحيات القوات المسلحة المصرية، نجحنا في عمل تنمية حقيقية في كل ربوع مصر وتحديدا أرض سيناء الحبيبة والتي واجهت الإهمال لسنوات وسنوات.

ودعا النائب خالد ابو نحول، إلى ضرورة استمرار الترابط الشعبي بين أبناء الوطن والقوات المسلحة، لأنه بفضل هذا الترابط تستطيع مصر مواجهة كافة التحديات والصعاب.

حرب اكتوبر القوات المسلحة مجلس النواب الجيش المصري العاشر من رمضان

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