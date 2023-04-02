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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإعداد لحرب العاشر من رمضان.. احتفالية بمكتبة الإسكندرية اليوم

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية احتفالية بعنوان "الإعداد الاستراتيجي للقوات المسلحة المصرية لحرب العاشر من رمضان.. من وقائع الوثائق اليهودية"، يعقبها زيارة ميدانية لمتحف السادات بمكتبة الإسكندرية، وذلك اليوم الأحد بالمسرح الصغير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

 

يتحدث في الاحتفالية كل من اللواء أركان حرب د. محمد الغباري؛ مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، كما تتضمن الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي بعنوان "لمحات من انتصارات العاشر من رمضان"، بالإضافة إلي مناقشة مفتوحة مع الحضور من كبار المسؤولين والعسكريين والدبلوماسيين والمفكرين والشخصيات العامة.

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 ويعقب ذلك زيارة ميدانية لمتحف السادات لتفقد أبرز المقتنيات الخاصة برجل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

 

جدير بالذكر أن اللواء محمد الغباري حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1968، كما حصل على ماجيستير العلوم العسكرية في نوفمبر 1984، والدكتوراه في الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا في 2010، تدرج اللواء الغباري في عدد من الوظائف القيادية؛ وشغل منصب مدير كلية الدفاع الوطني، ومدير إدارة الشرطة العسكرية، ومدير إدارة المدرعات، وحصل على عدد من الأوسمة والنياشين أبرزها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.

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