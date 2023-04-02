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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اللقاء المرتقب|أول اجتماع بين وزيري خارجية اليابان والصين منذ أكثر من 3 أعوام

وزيرا الخارجية الصيني
وزيرا الخارجية الصيني والياباني

التقى وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي بنظيره الصيني تشين جانج في بكين، اليوم، الأحد لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وأعرب الجانبان مسبقًا عن رغبتهما في تحسين العلاقات، التي تضررت بسبب الكثير من القضايا الشائكة.

وكانت آخر زيارة يقوم بها وزير خارجية ياباني للصين قبل جائحة كورونا في أواخر عام 2019، كما كان آخر لقاء مباشر بين وزيري خارجية الدولتين في أواخر عام 2020.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام متفرقة، أكد وزير الخارجية الياباني لنظيره الصيني حرص طوكيو على الاستقرار في خليج تايوان، لافتًا إلى أنه اتفق معه على مواصلة الحوار بين البلدين على جميع المستويات.

وتختلف طوكيو وبكين بشأن السيادة على جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي، وتدير اليابان الجزر وتطلق عليها اسم سينكاكو بينما تطالب بها الصين التي تسميها جزر دياويو.

 

اليابان الصين بكين جائحة كورونا كورونا

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