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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النشرة الرياضية.. فوز الأهلي على الهلال.. واستمرار عبد المقصود في قيادة الزمالك

صدى البلد

فاز نادي الأهلي على فريق الهلال السوداني في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة ليصل الى النقطة ال 10 في المركز الثاني خلف صن داونز الأفريقي والمتصدر ب 14 نقطة ويأتي بعد الأهلي الهلال السوداني في المركز الثالث.

 

وأضافت أن نادي الزمالك على استقر على استمرار أحمد عبد المقصود في قيادة الفريق الأول بالقلعة البيضاء خلال مباراة المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء القادم على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز، وذلك نتيجة عدم حسم التعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد والذي سيقود الفريق في الفترة المقبلة خلفا للبرتغالي جوسفالدو تمت والتي  اقالته بسبب سوء النتائج.

المصري البورسعيدي نادي الأهلي دوري المجموعات ستاد الجيش الأهلى

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