لماذا يعتقد الخبراء باحتمالية تسبب الذكاء الصناعي في فناء البشرية.. تفاصيل

يعتبر الذكاء الصناعي من أهم الموضوعات التي تشغل العالم خلال الفترة الحالية، بينما حذر خبير رفيع المستوى في أنظمة الذكاء الصناعي من إمكانية تسبب هذه الأنظمة في موت جميع البشر.





وكتب إليعازر يودكوسكي، المؤسس المشارك لمعهد أبحاث ذكاء الآلة (MIRI)، مقال رأي لمجلة «تايم»، أوضح فيه سبب عدم توقيعه على عريضة تدعو «جميع مختبرات الذكاء الصناعي إلى التوقف فوراً لمدة 6 أشهر على الأقل عن تدريب أنظمة الذكاء الصناعي الأكثر قوة من نظام (جي بي تي - 4)، الذي أصدرته شركة (OpenAI) في وقت سابق من هذا الشهر».



وقال يودكوسكي إن العريضة، التي وقعها 1377 من علماء الكومبيوتر البارزين، وغيرهم من كبار صناع التكنولوجيا، ومن بينهم مالك شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية، إيلون ماسك، والمؤسس المشارك لشركة «آبل» ستيف وزنياك، كانت «تطالب بحلول ضعيفة جداً» للمشكلة التي يتسبب فيها التطور السريع وغير المنضبط للذكاء الصناعي.



وكتب يودكوسكي: «النتيجة الأكثر ترجيحاً لتطوير أنظمة ذكاء صناعي خارقة هي أن كل شخص على وجه الأرض سيموت حرفياً».