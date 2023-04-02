محافظ أسيوط يكرم مديرة مدرسة الوحدة العربية الابتدائية وبعض المعلمات لتميزهن وتفانينهن في العمل

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، مديرة مدرسة الوحدة العربية الابتدائية المشتركة وبعض معلمات المدرسة لتميزهن وتفانيهن في العمل وتفعيل الأنشطة المدرسية واكتشاف مواهب الطلاب والاهتمام بها وذلك في إطار دعم ورعاية المتفوقين والمتميزين في كافة المجالات وتكريمهم لحثهم على الجد والاجتهاد.

حيث سلم المحافظ شهادات التقدير لكلًا من عزة عبدالسلام عبدالمطلب مديرة مدرسة الوحدة العربية الابتدائية المشتركة وسوزان جمال عبدالساتر معلم فصل ومريم ناجي وهبة معلم فصل بالمدرسة موجهًا لهم الشكر على تفانيهم في العمل مؤكدًا أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للإحتفاء بهم وللإعتراف بعطائهم وتحفيزًا لخلفائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في العمل.

وأشاد المحافظ ، بمستوى الطلاب والطالبات بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية بحي شرق والتي شاهدها خلال جولاته الميدانية وزيارته المتكررة للمدرسة ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الانيميا والسمنة وقصر القامة بها .

وأكد على استمرار جولاته الميدانية وزياراته المتكررة لمختلف مدارس المحافظة مطالبًا ببذل مزيد من الجهد في العمل والنهوض بالعملية التعليمية مع التركيز على غرس وتنمية روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا متمنيًا من الطلاب ترديد السلام الوطني مع بداية كل يوم دراسي فضلاً عن تكثيف برامج التوعية للطلاب والطالبات بالمشروعات القومية والتنموية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.