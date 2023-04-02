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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عرض "خيال الظل" و"ورش دمج" أبرز فعاليات اليوم الرابع بليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية

ليالي رمضان
ليالي رمضان

يستمر المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف في إقامة ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد ويتضمن برنامج اليوم الأحد، العديد من الفعاليات منها ورش فنون تشكيلية متنوعة، وورش حكي، وورش دمج لذوي الهمم، وعرض خيال الظل للفنان أيمن حمدون.


وعلى المسرح الصغير يقام صالون المبدع الصغير ولقاء مع المبدعة الصغيرة سارة محسن الفائزة بجائزة الدولة للمبدع الصغير الفئة العمرية الأولى في دورتها الثانية في مجال القصة بحضور د.شوق النكلاوي، أ.فارس عبد الشافي، ويدير اللقاء د.صفية إسماعيل، يليه عرض مسرحية " أراجوز وأراجوزتا" تأليف سعيد حجاج، وإخراج الفنان ناصر عبد التواب.


وعلى المسرح الروماني يقام صالون "فى محبة الوطن" بالتعاون مع وزارة الأوقاف  بحضور الشيخ عبد الله ناصر عبد الله، والكاتب محمد ناصف رئيس المركز، وكتاب وشعراء ومتخصصين، يدير اللقاء الباحث أحمد عبد العليم مدير عام البحوث والدراسات، يليه عرض لفريق الحديقة الثقافية بنكمل بعض تدريب منال منيب. ويختتم اليوم بعرض السيرك ومسرحية "علي بابا والأربعين حرامي" للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.

المركز القومي لثقافة الطفل الكاتب محمد ناصف ليالي أهلا رمضان ورش فنون تشكيلية متنوعة ورش دمج لذوي الهمم

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