85 جنيها.. تراجع في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| تفاصيل

أجمع الخبراء والمحللون على أن الذهب استثمار آمن على المدى البعيد ومخزون ذو قيمة مع الوقت، ويظل دائما احتياطي استراتيجي للأفراد والدول التي تحتمي بالذهب في مثل هذه الأوقات.

الجرام خسر 85 جنيها في يومين

وواصلت أسعار الذهب انخفاضها في تعاملات اليوم حيث تراجع الجرام حوالي 15 جنيهًا، بعدما خسر في تعاملات أمس حوالي 70 جنيهًا.

وهبط جرام الذهب من عيار 18 إلى 1864 جنيهًا، وعيار 21 إلى 2175 جنيهًا، ووصل سعر عيار 24 إلى 2486 جنيهًا، وتراجع الجنيه الذهب إلى 17400 جنيه.

الذهب

وفي هذا السياق، علق هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب، على قرار رفع سعر الفائدة من البنك المركزي المصري، وتأثيره على أسعار الذهب داخل السوق المصري.

وقال هاني ميلاد خلال تصريحات تلفزيونية: "سوق الذهب الآن ضبابي، والأسعار تشهد حالة من عدم الاستقرار، كما أن سعر الذهب سيشهد استقرارا أكثر بعد تحريك بعد تحريك العملة.

وأوضح هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب، أنه رغم ارتفاع الأسعار إلا أن المواطنين مازلوا يشترون الذهب لأنه الملاذ الآمن في الاستثمار.