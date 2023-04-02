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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

400 وجبة ساخنة يومياً.. مصر الخير بالمنيا تبدأ حملة إفطار صائم بديرمواس

توزيع وجبات بديرمواس
توزيع وجبات بديرمواس

تنظم مؤسسة مصر الخير تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، حملة " إفطار صائم" والتي تستمر في الفترة من أول أبريل وحتى 29 رمضان، حيث تستهدف الحملة توزيع 400 وجبة ساخنة يومياً للأهالي من أبناء قرى مركز ديرمواس.

وذلك ضمن جهود مؤسسة مصر الخير في خدمة المجتمع ورعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة للمواطن والإسهام في تلبية احتياجاته الأساسية.

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وقال إبراهيم فرج مدير مكتب مصر الخير بالمنيا، إن الحملة تأتي في إطار التعاون بين مؤسسة مصر الخير و محافظة المنيا، حيث تستهدف إعداد وتجهيز وتوزيع 400 وجبة ساخنة يوميا على أبناء ديرمواس وفقاً لخطة زمنية معدة لذلك لضمان الوصول لأكبر عدد من القرى، مؤكداً حرص المؤسسة على تقديم وجبة غذائية متكاملة ومعدة بطريقة صحية ومكونة من أجود الخامات يتم إعدادها تحت إشراف الجهات الرقابية.

من جانبه، شارك عامر طه رئيس مركز ديرمواس، في توزيع الوجبات على الأهالي خلال أول يوم للحملة مؤكداً على تسخير كافة إمكانيات الوحدة المحلية لتحقيق المستهدف والوصول لأكبر عدد من الأهالي خلال شهر رمضان المبارك، مشيداً بالدور التنموي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام بالمحافظة ومؤسسة مصر الخير على وجه الخصوص.

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