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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة الإمام الحلقة 11.. جلال الدين يرفض زواج رامز أمير وسلمى أبو ضيف

رسالة الامام
رسالة الامام

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 11 تطورا جديدا فى الأحداث حيث يدخل الإمام الشافعى "خالد النبوى" فى مجادلة مع بعض الصحابة حول مدى حرمانية استخدام جلود الحيوانات فى الكتابة عليها خاصة الحيوانات المحرمة.

قرر عمرو "رامز أمير" أن يتقدم إلى جلال الدين خال هند "سلمى أبو ضيف" الا انه رفضه وأكد له ان هند مخطوبة إلى شقيق زوجها الذى توفى وبمجرد انتهاء عدتها تتزوجه.

أما الجروى "نضال الشافعى" يحاول التصدى إلى الاحواف وقائدهم صهيب "محمد علاء" خاصة انهم قرروا الانتقام منه بعد أن قتل "شكلب" أحمد عبد الله محمود.

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أبطال مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل على مدار 50 عاما وتحديدا في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا. 

خالد النبوى احمد عبد الله محمود الإمام الشافعي نضال الشافعي رامز أمير مسلسل رسالة الإمام رسالة الإمام

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