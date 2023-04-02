خالد مرتجي: الزمالك كيان كبير ومحترم.. والأهلي نادي القرن.. شاهد

علق خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، على اتهاماته بشأن إهانة نادي الزمالك، بعد التصريحات الأخيرة.

وقال خالد مرتجي في تصريحات إذاعية عبر “إذاعة وزارة الشباب والرياضة”: “تم تحريف تصريحاتي الأخيرة ضد نادي الزمالك، نادي الزمالك كيان كبير ومحترم ولا أحد يستطيع انقاص قيمته على الإطلاق”.

وأضاف: “أنا أنتمي إلى الأهلي وأرغب دائمًا في تفخيمه، الأهلي هو نادي القرن الإفريقي وأعظم نادي في الكون”.

الأهلي ضد الهلال السوداني



يُذكر أن الأهلي قد تأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك عقب الفوز على نظيره الهلال السوداني بثلاثية نظيفة أمس، في ختام دور المجموعات بالبطولة.