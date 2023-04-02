شوبير: الأهلي يفرض غرامة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن قرار مسؤولي النادي الأهلي بتوقيع عقوبة على أحمد عبد القادر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.



وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك " الأهلي يعلن توقيع عقوبة مالية كبيرة علي أحمد عبد القادر نظراً لما بدر منه عقب مباراة الهلال السوداني"

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بفوز عريض على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.