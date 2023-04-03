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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي يستقبل بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال في مطار القاهرة

أشرف صبحي يستقبل
أشرف صبحي يستقبل بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال في مطار القاهرة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب المصري لرفع الأثقال للشباب والشابات، عقب عودتها بعد المشاركة في بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال تحت 17 سنة والتي أقيمت في ألبانيا خلال الفترة من 25 مارس وحتى 1 إبريل الماضي.


وتقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة الي الاتحاد المصري لرفع الأثقال بقيادة المحاسب محمد عبد المقصود، والأبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، بعد تحقيق منتخب مصر عشر ميداليات في بطولة العالم، وتصدرها المركز الأول متقدمة على أمريكا التي احتلت المركز الثاني.

 

وأكد أشرف صبحي أن الوزارة والدولة المصرية دائمًا ما تقف خلف لاعبيها وتساندهم وتقدم الدعم المتواصل لهم من أجل إعدادهم إعدادًا جيدًا لحصد العديد من البطولات والميداليات.

 

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم للاتحاد المصري لرفع الأثقال، بالإضافة إلى دعم برامج ورعاية الأبطال الرياضيين تماشيًا مع رؤية الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشهد العديد من الإنجازات في مختلف الرياضات المختلفة.

 

واستطاع المنتخب المصري حصد عشر ميداليات في البطولة، حيث حققت بسمة رمضان الميدالية البرونزية ضمن منافسات الكلين والنطر في وزن 40 كيلو جرامًا، وكما توجت حبيبة سعد بميداليتين فضيتين في منافسات الخطف لوزن أقل من 49 كجم بعد ربع ثقل قدره 69 كجم، والمجموع بعد أن رفعت أوزان بقدر 152 كيلو جرامًا، وتوجت ريناد محمد بالميدالية البرونزية في منافسات الخطف بعد رفع 91 ك، بفئة وزن 76 كجم.

 

كما حققت البطلة المصرية رحمة أحمد ذهبية الكلين والنتر وفضيتي الخطف والمجموع بمنافسات وزن 76 كجم، وتمكنت البطلة شمس محمد من حصد ذهبيتين في منافسات الكلين والنطر والمجموع في وزن 81 كجم، بالإضافة إلى حصدها الميدالية الذهبية في الخطف أيضًا.

 

وضمت قائمة المنتخب المصري 10 لاعبات و 2 لاعبين وهم: ”بسمة رمضان وزن 40 ك، حبيبة سعد مديح وزن 49 ك، آية محمد مطاوع 55 ك، حنين أحمد محمد وزن 59 ك، منة حامد وزن 64 ك، جنى عبد الفتاح جودة وزن 71 ك، رحمة أحمد محمد وزن 76 ك، ريناد محمد حسن وزن 76 ك، شمس محمد أحمد وزن 81 ك، بسملة خالد محمد وزن 81 ك، بالإضافة إلى اللاعب إياد محمد طنطاوي وزن 55 ك، عبد الرحمن بخيت وزن 61 ك”.

 

وترأس بعثة المنتخب المصري في ألبانيا مصطفى راغب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال، ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من علاء حسن كامل المدير الفني للمنتخبات الوطنية لرفع الأثقال، ومحمد عيسى النجار مدربًا، و محمد عبد التواب مدربًا، و عادل سليمان مديرًا إداريًا.

 

حضر الاستقبال كل من الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير للأداء الرياضي ،نادر التطاوى مدير الإدارة العامة لتنمية الكوادر والقيادات الرياضية

مطار القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الشباب الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي

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