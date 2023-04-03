استمرار تمهيد شوارع القصير ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي

واصلت الوحدة المحلية لمدينة القصير، اليوم الأحد، أعمال تمهيد عدد من الشوارع المتفرعة من شارع عماد الإسلام بمنطقة التليفزيون، واستكمال أعمال التطوير بالشوارع الفرعية والرئيسية المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي.

وأكد اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، أن خطة المدينة تشمل رصف العديد من الشوارع، بالإضافة إلى الإنارة العامة بمختلف المناطق، وذلك لظهور المدينة بالشكل الحضارى.

على الجانب الاخر أقام قصر ثقافة الغردقة ندوة بعنوان "مكارم الأخلاق في الرسالة المحمدية"، حاضر خلالها الشيخ محمود طه الشيمي، مدير مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر، والشيخ حسام الدين محمود إمام وخطيب مسجد الميناء بالغردقة.

تناولت الندوة، السلوك الإيجابي للمسلم خلال الصيام في شهر رمضان وإتقان العمل وكظم الغيظ، وإعلاء الصفات الحميدة للمسلم خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى شرح لبعض الآيات والأحاديث الشريفة التي أوضحت مكارم الأخلاق في الإسلام، وأكدت علي ثوابها وفائدتها المجتمعية العظيمة من أجل السعي للوصول إلي الرقي في التعاملات بين الناس.