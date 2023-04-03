اختيار الصمت كان اقوى .. هاني عادل يشيد بمسلسل الهرشة السابعة

أشاد الفنان هاني عادل، بتفاصيل مسلسل “الهرشة السابعة” من خلال تعليقه على احد المشاهد الخاصة بالمسلسل.

كتب هاني عادل، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك” :"في مشهد المواجهة بين أمينة خليل، ومحمد شاهين، في مسلسل الهرشه السابعه كانت عبقرية كريم الشناوي في استخدام المزيكا اللي عملها خالد القمار، او بمعني اصح عدم استعمالها في مشهد مغري جدا لاى مخرج انه يختار انه يستخدم موسيقي تصويريه".

وتابع قائلاً: “بس اختياره للصمت كان اقوي بكتير المشهد كان زي اتنين ماسكين سكاكين وعاملين يجرحوا في بعض اللي خللي اي حد بيتفرج يتثبت هو عدم استخدام المزيكا وذكاء لحظه دخولها اللي كانت اشاره انك تبدأ تاخد نفسك”.

مسلسل الهرشة السابعة

مسلسل الهرشة السابعة من بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، أسماء جلال، علي قاسم، عايدة رياض، حنان سليمان،أحمد كمال، وإخراج كريم الشناوي.