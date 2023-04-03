إسلام أمين لـ المواطنين: احذروا هذا الأمر خلال شهر رمضان.. فيديو

أكد الإعلامي إسلام أمين، في برنامجه "بالخير سابقين" المذاع على قناة صدى البلد، أن الخير فى رمضان يكون كثيرا، عكس باقي أشهر السنة.

وحذر إسلام أمين، المواطنين من ظاهرة تنتشر فى شهر رمضان، وهو المطالبة بالتبرع من جهات و أماكن غير معروفة، موضحًا :" فى ناس بتستغل الغير فى هذا الشهر الكريم".

ولفت إلى أن كل شخص عليه أن يتحرى الدقة فى الأمان التى تبرع لها، مؤكدًا أن مؤسسة أكرام موجودة طوال العام، لعمل الخير.

وتابع أن النبي محمد صلي الله عليه وسلم علمنا عمل الخير وحبه والإكرام والتصدق، قائلا: يا رسولَ اللهِ ! إنَّ أُمِّي تُوفِّيَت ولم تُوصِ ، أفينفَعُها أن أتصدَّقَ عنها ؟ قال : نعَم ، و عليكَ بالماءِ".

وأضاف إسلام أمين أن توفير المياه للمواطنين الغير قادرين، من أفضل الأعمال والصدقات، متابعا:" في ناس محتاجة وصلات مياه..ومؤسسة إكرام دورها يتمثل في البحث عن الغير قادرين ونعمل على توفير وصلات المياه لهم".

وأوضح: مؤسسة إكرام للعمل الخيري تستهدف إنشاء 1000 وصلة مياه خلال شهر رمضان، منوها بأن سعر الوصلة هو 3000 جنيه.

وتابع أن المتبرعين والمحسنين الذين يثقوا في مؤسسة إكرام أعدادهم تكثر يوما بعد يوم، لافتا: “شهر رمضان المبارك هو شهر الخير”.