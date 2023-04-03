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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. نقل صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر بالقراءات العشر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

اصطف آلاف المصلين في أروقة وصحن الجامع الأزهر من محافظات الجمهورية ومن مختلف الجنسيات التي تمثل قارات العالم، لأداء صلاتي العشاء والتراويح خاشعين لله يبتغون فضلا من الله ورضوانًا في اليوم الحادي من شهر رمضان المبارك، وكذلك بمسجد مدينة البعوث الإسلامية.

 

ويقوم المركز الإعلامي للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.

 

وتقدم المصلين الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، حيث تؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر.

 

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم.

 

ويباشر الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).

 

الجامع الازهر العشاء التراويح الصلاة الطلاب الوافدون

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