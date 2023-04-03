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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يعرب عن امتنانه لدعم ألمانيا لبلاده بالمساعدات العسكرية

صدى البلد

عقد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي اجتماعا مع نائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، الذي يقوم بزيارة لأوكرانيا حيث أعرب عن امتنانه للدعم الفعال لأوكرانيا.

وذكر المكتب الرئاسي الأوكراني في بيان -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفوم الأوكرانية- أن زيلينسكي خلال اجتماعه مع هابيك في منطقة تشيرنيهيف أعرب عن امتنانه للدعم الفعال والتضامن مع أوكرانيا من جانب الحكومة الألمانية وروبرت هابيك شخصياً منذ الأيام الأولى للحرب الروسية.

وقال زيلينسكي إن "زيارتكم تبعث برسالة قوية لمواطنينا وجيشنا ولنا جميعا".

وشكر الرئيس الأوكراني ألمانيا بشكل منفصل على قيادتها في تزويد أوكرانيا بالأسلحة الدفاعية اللازمة بما في ذلك دبابات القتال الرئيسية ليوبارد وماردر وكذلك لمساهمتها في حماية السماء الأوكرانية. وتم التأكيد على أهمية استمرار المساعدة.

ورحب الرئيس باستعداد الشركات الألمانية للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا. وشدد الطرفان على أهمية تأكيد الجانب الألماني للتأمين ضد المخاطر للشركات المتحمسة للاستثمار في أوكرانيا الآن.

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