عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجل الشيخ التوني: والدي أضاف الموسيقى والقصائد للإنشاد الديني

محمود التوني
محمود التوني

خصص الإعلامي أحمد عطا الله،  حلقة اليوم من برنامج " مصر تغني " المذاع على قناة " الأولى الفضائية " ، للحديث عن الشيخ أحمد التوني ورحلته مع الإنشاد الديني .

 

نجل الشيخ أحمد التوني: والدي معجون بالإنشاد الديني.. فيديو

مصر تغني| أحمد فخري يسرد تاريخ شركة الغربية للصوتيات

 وقال المنشد محمود التوني نجل الشيخ أحمد التوني، في حواره مع الإعلامي أحمد عطا الله، :"  الشيخ التوني بدأ الإنشاد الديني بدون موسيقى ".

 

 وأضاف محمود التوني:" الشيخ التوني قام بإدخال الموسيقي إلى الانشاد باستخدام الدف والكف والإيقاع ".

 

 وتابع محمود التوني:" والدي قام بالتطوير في الإنشاد ومدح روسل الله بإدخال القصائد في الإنشاد الديني ".

 

 واكمل محمود التوني :"  الشيخ التوني فاجيء العالم في مولد الحسين بإنشاد قصيدة وإدخال الكلمات اللغوية في الإنشاد الديني ".

التونى أحمد التوني الإنشاد الإنشاد الديني اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا| نهائي مبكر للأهلي.. والتاريخ ينحاز للأحمر

بكرة صعب.. الأرصاد: تحذير عاجل للمواطنين من طقس الثلاثاء والسبت.. فيديو

ماتت في الفصل.. إحالة معلم للجنايات ضرب تلميذة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

قلق بالغ.. بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد تفجير سان بطرسبرج

أسعار اليوم| 32 جنيها انخفاضا في البيض.. الدواجن تبدأ من 54.. واشتري اللحمة البلدي بـ 160

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

بعد التراويح.. طالبة خامسة ابتدائي أنهت حياتها داخل غرفتها بالمحلة

خلال أيام.. شبانة يفجر مفاجأة عن الموقف النهائي للأهلي من غرامة كهربا

ترشيحاتنا

بعد قرار المحامي العام..تعرف على مصير معلم ضرب تلميذة حتى الموت بأسيوط

بيان عاجل من الاحتلال بشأن إطلاق نار على قوة إسرائيلية في نابلس

بعد إعلان تخفيض الإنتاج.. ارتفاع هائل في أسعار النفط اليوم

قلبي على ولدي حجر .. اب يعذب ابنته حتى الموت بسبب مرضها

السعودية .. التفاصيل الكاملة للتوسعة الجديدة للحرم المكي

يبتغون الدرجات ومحو الخطايا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سم قاتل.. احذر الإفراط في تناول هذا الطعام بـ رمضان

رحيل 12 مدربا في الدوري الإنجليزي..ماذا قال يورجن كلوب عن إقالته ؟

بعد نشرها صور فاضحة وفيديوهات جريئة.. من هى سلمى الشيمى؟

وزير الثقافة والسياحة الصيني يزور منطقة أهرامات الجيزة

فيديو

عايزة مشاهدات.. اعترافات سلمى الشيمي حول نشرها فيديوهات وصور مثيرة|تغطية خاصة

مدرس ينهي حياة طالبة.. كواليس اعتداء معلم على تلميذة داخل الفصل

ريهام عبد الغفور : اختلاف دوري فى رشيد سرّ حماسي .. والبطولة المطلقة لا تعنيني | حوار

تطوير مناهج الإعدادية وإضافة اللغة الصينية.. أهم بنود خطة وزارة التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ