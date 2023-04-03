نجل الشيخ التوني: والدي أضاف الموسيقى والقصائد للإنشاد الديني

خصص الإعلامي أحمد عطا الله، حلقة اليوم من برنامج " مصر تغني " المذاع على قناة " الأولى الفضائية " ، للحديث عن الشيخ أحمد التوني ورحلته مع الإنشاد الديني .

وقال المنشد محمود التوني نجل الشيخ أحمد التوني، في حواره مع الإعلامي أحمد عطا الله، :" الشيخ التوني بدأ الإنشاد الديني بدون موسيقى ".

وأضاف محمود التوني:" الشيخ التوني قام بإدخال الموسيقي إلى الانشاد باستخدام الدف والكف والإيقاع ".

وتابع محمود التوني:" والدي قام بالتطوير في الإنشاد ومدح روسل الله بإدخال القصائد في الإنشاد الديني ".

واكمل محمود التوني :" الشيخ التوني فاجيء العالم في مولد الحسين بإنشاد قصيدة وإدخال الكلمات اللغوية في الإنشاد الديني ".