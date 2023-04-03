نجل الشيخ أحمد التوني: والدي معجون بالإنشاد الديني.. فيديو

خصص الإعلامي أحمد عطا الله، حلقة اليوم من برنامج " مصر تغني " المذاع على قناة " الأولى الفضائية " ، للحديث عن الشيخ أحمد التوني ورحلته مع الإنشاد الديني .

وقال محمد التوني الابن الأكبر للشيخ التوني:" ما كان يميز والدي هي الطيبة وكان يتعامل مع الناس والمحبين بمنتهى الطيبة ".

وأضاف محمد التوني:" والدي لم يكن يهتم بالأموال مطلقا في أي حفلة يقوم بإحيائها بالإنشاد الديني ".

وتابع محمد التوني:" والدي كان معجون بالإنشاد الديني وتعلم الانشاد منذ الصغر ".

واكمل محمد التوني :" الشيخ احمد التوني هو من أدخل القصائد في الإنشاد الديني، ووالدي كان يحب الإنشاد في مسجد السيدة زينب ".