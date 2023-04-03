رئيس جامعة الأزهر يتفقد منافذ إفطار الطلاب بالحرم والمخيم الدائم

أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية مساء اليوم للاطمئنان على تجهيزات الإفطار الجماعي للطلاب المغتربين غير المقيمين بالمدن الجامعية، بحرم الجامعة بمدينة نصر، في إطار حرصه على التواجد بين أبنائه الطلاب والطالبات في مختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم، مؤكدا على أن اسعد الأوقات لدية عندما يكون وسط أبنائه الطلاب والطالبات.

كما تفقد رئيس جامعة الأزهر، إفطار عشيرة الجوالة بالمخيم الدائم لجامعة الأزهر، بحضور الدكتورة هبة سعودي مشرف الأنشطة الطلابية لفرع البنات، والدكتور أحمد كشك مشرف الأنشطة الطلابية لفرع البنين بإشراف الأستاذ عادل بكر مدير عام رعاية الطلاب، والأستاذ محمد قاسم مدير إدارة الجوالة بالجامعة، وفريق طلاب من أجل مصر.



وخلال تفقده للمخيم التقى رئيس الجامعة الطالبة شروق جمعة الطالبة بكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة من ( أصحاب البصيرة) والتي انشدت انشودة المسك فاح وأشاد رئيس الجامعة بها.

وأكد أن أصحاب البصيرة كانوا ومازال عطائهم مستمر في كافة الأنشطة الطلابية، لافتا أن مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف تعمل دائما وابدا على راحة منسوبيها من الطلاب والطالبات، وتوفير جميع الاحتياجات التي تعينهم على الاستذكار وتحصيل العلم، وتغرس فيهم قيم الانتماء الوطني.

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