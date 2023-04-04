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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

بناء الوحدة الصحية حلم أهالي قرية الكسابية بالقليوبية

صدى البلد

يعاني أهالي قرية الكسابية ــ التابعة لمركز شبين القناطر ــ فى محافظة القليوبية ، العديد من المشاكل المزمنة، والتي تحتاج حلاً سريعًا من المسئولين، خاصة مع عدم وجود وحدة صحية لخدمة القرية  ، ولم يتم بناؤها حتى الآن، فضلاً عن عدم وجود الكثير من الخدمات الضرورية والملحة بالقرية.

 

يقول محمد عطية، من أبناء قرية الكسابية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد": نحن أهالي الوحدة المحلية بقرية الكسابية ــ مركز شبين القناطر  ــ بمحافظة القليوبية محرمون من أدنى حقوقنا المسلوبة، حيث ان الظلم الواقع علينا ظلما كبيرا بسبب عدم إنشاء وحدة صحية بالقرية حيث أننا نعاني منذ زمن طويل بعدم توافر خدمات عامة بالقرية وإحداها على سبيل المثال هو مشروع الوحدة الصحية، لذلك قام أحد شباب القرية بالتبرع بقطعة الأرض المطلوبة من قبل مديرية الصحة بالقليوبية بعدما تم رفض القطعة السابقة مع أنها كانت قد أخذت جميع الموافقات من قبل مبادرة حياة كريمة المقدمة من السيد رئيس الجمهورية وبعدما دخلت ضمن كتاب دوري السيد المحافظ برقم (1026) بتاريخ 29/9/2021 .

 

وأضاف : والجدير بالذكر أن أقرب وحدة صحية لنا توجد في قرية القلزم واللتي تبعد عن قريتنا حوالي 6 كيلو متر لا يوجد مواصلات إليها لأن طرُقاتها غير ممهدة لذلك فإن كثيراً من أطفالنا وشيوخنا يموتون قبل أن نصل بهم إليها لإسعافهم، وكل يوم يمر على عدم إنشاء تلك الوحدة يفقد الكثير من المواطنين الآمنين الأبرياء بالقرية أرواحهم، حيث أن قرية الكسابية لها توابع كثيرة من قرى وعزب وكفور.

مناشد المسئولين بمحافظة القليوبية العمل على حل هذه الشكوى رأفة بحال الأهالى بقرية الكسابية .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

٠١٠١٤٠٠٦٠٢٩

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل .

ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية .

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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محافظة القليوبية مبادرة حياة كريمة شبين القناطر مديرية الصحة الوحده الصحيه عدم توافر خدمات عامة

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