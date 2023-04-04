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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي بنايوس في الشرقية يطالبون المسئولين باستكمال مشروع الصرف الصحي

صدى البلد

سادت حالة من الغضب بين أهالي قرية بنايوس مركز الزقازيق محافظة الشرقية، عقب اقتحام مياه الصرف الصحي المنازل وتسببت في إعاقة السير في الشوارع، بالإضافة إلى الخوف من انتشار الأمراض والأوبئة في ظل انتشار الفيروسات، وذلك لعدم اكتمال شبكة الصرف الصحى بالقرية .

يقول محمود عبد العال فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى “بين الناس” التي يقدمها موقع صدى البلد: :حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا من كل الاتجاهات سواء من انتشار فيروس كورونا المستجد، أو من انتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة بسبب اقتحام مياه الصرف الصحي المنازل بعد تحول الشوارع إلى برك ومستنقعات لمياه الصرف الصحي".

وأضاف أن الأهالي قدموا العديد من الشكاوى للجهات المعنية ولكن لا يوجد إستجابة علي الشكوي حتي الآن، قائلاً: "لم نعد نتحمل هذا الإهمال، مياه الصرف الصحي تسللت من الشوارع إلى المنازل وأصبحت الحياة غير آدمية، والجميع الآن يعيش في خطر ومهدد بالإصابة بالأمراض والأوبئة".

وأكد أن مياه الصرف أغرقت المنازل، ما يهدد المنازل بالانهيار على رؤوس الأهالي إذا استمر الوضع على ما هو عليه، دون تدخل المسئولين لحل هذه الكارثة.

وأشار إلى أن مياه الصرف تسببت في زيادة انتشار البعوض والحشرات داخل المنازل، ما قد يتسبب في نقل الأمراض والأوبئة بين الأهالي، خاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن الأهالي أجروا العديد من اتصالات بالمسئولين عن الصرف الصحي في المنطقة دون فائدة.

وناشد الأهالي، المسئولين، ضرورة التدخل لحل المشكلة وإزالة المياه من المنازل والشوارع لإنقاذ الأهالي من خطر الأمراض التي تصيبهم بسبب انتشار مياه المجارى والعمل على استكمال شبكة الصرف الصحي.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01066768041

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

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محافظة الشرقية انتشار الامراض والاوبئه مياه الصرف الصحى الأمراض والأوبئة شبكة الصرف الصحي انتشار الفيروسات برك ومستنقعات

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