أهالي بنايوس في الشرقية يطالبون المسئولين باستكمال مشروع الصرف الصحي

سادت حالة من الغضب بين أهالي قرية بنايوس مركز الزقازيق محافظة الشرقية، عقب اقتحام مياه الصرف الصحي المنازل وتسببت في إعاقة السير في الشوارع، بالإضافة إلى الخوف من انتشار الأمراض والأوبئة في ظل انتشار الفيروسات، وذلك لعدم اكتمال شبكة الصرف الصحى بالقرية .

يقول محمود عبد العال فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى “بين الناس” التي يقدمها موقع صدى البلد: :حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا من كل الاتجاهات سواء من انتشار فيروس كورونا المستجد، أو من انتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة بسبب اقتحام مياه الصرف الصحي المنازل بعد تحول الشوارع إلى برك ومستنقعات لمياه الصرف الصحي".

وأضاف أن الأهالي قدموا العديد من الشكاوى للجهات المعنية ولكن لا يوجد إستجابة علي الشكوي حتي الآن، قائلاً: "لم نعد نتحمل هذا الإهمال، مياه الصرف الصحي تسللت من الشوارع إلى المنازل وأصبحت الحياة غير آدمية، والجميع الآن يعيش في خطر ومهدد بالإصابة بالأمراض والأوبئة".

وأكد أن مياه الصرف أغرقت المنازل، ما يهدد المنازل بالانهيار على رؤوس الأهالي إذا استمر الوضع على ما هو عليه، دون تدخل المسئولين لحل هذه الكارثة.

وأشار إلى أن مياه الصرف تسببت في زيادة انتشار البعوض والحشرات داخل المنازل، ما قد يتسبب في نقل الأمراض والأوبئة بين الأهالي، خاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن الأهالي أجروا العديد من اتصالات بالمسئولين عن الصرف الصحي في المنطقة دون فائدة.

وناشد الأهالي، المسئولين، ضرورة التدخل لحل المشكلة وإزالة المياه من المنازل والشوارع لإنقاذ الأهالي من خطر الأمراض التي تصيبهم بسبب انتشار مياه المجارى والعمل على استكمال شبكة الصرف الصحي.

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