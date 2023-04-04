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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 : امدح شريك حياتك

برج السرطان
برج السرطان

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، هم رجال أعمال ماهرون للغاية ، ويصفونهم كأفراد يمكنهم بسهولة تقييم احتياجات اليوم والمضي قدمًا نحو العمل.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 3 أبريل 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023

تقول توقعات الأبراج اليومية، احذر قد تكون ضحية لسياسات المكتب اليوم، قد يشعر بعض زملاء العمل بالغيرة من نموك وقد يتآمرون ضدك، عبر عن رأيك في اجتماعات الفريق.

برج السرطان اليوم على الصعيد المهني

تحمل مسؤولية المشاريع الجديدة لأن هذا سيساعد في النمو في المستقبل، سيحظى الفنانون المبدعون بيوم رائع، يمكن للطلاب اجتياز الامتحانات بدرجات عالية.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

قد تظهر المشكلات البسيطة المتعلقة بضغط الدم لدى عدد قليل من الأشخاص، لا ينبغي أن يتعرضوا لضغوط شديدة في المكتب، تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل وتناول المزيد من الخضار للبقاء بصحة جيدة وحيوية طوال اليوم.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد العاطفي

امدح شريكك على الإنجازات، الهدايا المفاجئة يمكن أن تجعل العلاقة أقوى وأكثر جمالا، بعض الناس سوف يستعيدون الحب القديم المفقود، عندما تقابل الحبيب القديم ، تكون فرصتك كبيرة في الوقوع في علاقة مرة أخرى.  

برج السرطان وتوقعات الأبراج 2023

اليوم هو يوم جيد لشراء سيارة أو عقار، قد ترث ممتلكات قديمة ستجلب المزيد من الثروة إلى خزانتك. 

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